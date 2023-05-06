«Эвакуация» в Запорожской области. Есть версия, что оккупанты готовятся к провокации — Федоров 6 мая, 22:05 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что так называемая эвакуация, которую объявили захватчики на временно оккупированной территории области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Эта «частичная эвакуация», которую они объявили, идет слишком быстро и есть версия, что они могут готовиться для провокаций среди гражданских. Можем это увидеть на примере Токмака, где со вчерашнего дня массово эвакуируют людей", — заявил он.

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По словам Федорова, с 5 мая там массово эвакуируют людей. Автобусы или колонны автобусов отъезжают раз в 20-30 минут.

«Что интересно, гражданских людей в этих автобусах только треть. А другие — это только переодетые военные», — добавил он.

Иван Федоров заявил, что в основном эти автобусы едут в Бердянск. Там гражданские покидают, а военных продолжают везти в Мариуполь.

Также, по словам городского головы, в Токмаке сейчас безумные очереди за хлебом, бензин закончился на большинстве заправок, людей выписывают из больниц.

«Все говорят, что из-за того, что подвоза продуктов и лекарств не будет, уже через несколько дней и магазины, и больницы будут пустыми. Также предупредили: как только услышат звуки выстрелов и того, что они все боятся — наступления ВСУ, сразу полностью обесточат город, а значит, исчезнет водоснабжение», — сказал Иван Федоров.

Он заявил, что во время такой эвакуации оккупанты собираются прикрываться гражданским населением как живым щитом и совершать провокации.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты «поспешно упаковывают технику» и вывозят ее в Россию, а некоторые документы сжигают дотла.

В пятницу, 5 мая, гауляйтер Евгений Балицкий объявил «частичную эвакуацию» жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Подобные действия проводили оккупанты перед контрнаступлением ВСУ в Херсонской области.