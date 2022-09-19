«Хотели устранить одного из коллаборантов». Мощный взрыв в Мелитополе — вероятный результат «зачистки» ФСБ — мэр

19 сентября, 10:46
Поделиться:
В Мелитополе раздался взрыв (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

В Мелитополе раздался взрыв (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Мощный взрыв в Мелитополе, который произошел в воскресенье, 18 сентября, это вероятный результат «зачистки» ФСБ, об этом заявил мэр города Иван Федоров.

"Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города - вероятный результат зачистки ФСБ", - написал он в Telegram.

Читайте также:
«РФ проиграла войну на истощение». Цели Путина стали недостижимыми, а российская армия не готова к зиме — интервью с аналитиком CIT

По его словам, по предварительным данным, в ходе «разборок» хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских — так называемого «начальника ГБР народной милиции».

Видео дня

18 сентября в Мелитополе раздался мощный взрыв. Взрывчатка сработала прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого.

https://www.youtube.com/watch?v=Yl91h5KiI3c
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ФСБ Мелитополь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X