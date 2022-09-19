«Хотели устранить одного из коллаборантов». Мощный взрыв в Мелитополе — вероятный результат «зачистки» ФСБ — мэр 19 сентября, 10:46 В Мелитополе раздался взрыв (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Мощный взрыв в Мелитополе, который произошел в воскресенье, 18 сентября, это вероятный результат «зачистки» ФСБ, об этом заявил мэр города Иван Федоров.

"Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города - вероятный результат зачистки ФСБ", - написал он в Telegram.

По его словам, по предварительным данным, в ходе «разборок» хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских — так называемого «начальника ГБР народной милиции».

Видео дня

18 сентября в Мелитополе раздался мощный взрыв. Взрывчатка сработала прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.