Логистический узел. Деоккупация Мелитополя — ключ к деоккупации всего Юга Украины — мэр

9 сентября, 13:50
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Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что деоккупация Мелитополя — это ключ к деоккупации всего Юга Украины.

По его словам, оккупанты выбрали Мелитополь как один из ключевых городов.

"Причин несколько: прежде всего, Мелитополь исторически является логистическим узлом Юга Украины. Через город проходит две трассы государственного значения, большая железнодорожная развязка. Деокупация Мелитополя — ключ к деоккупации всего Юга Украины. Без деоккупации Мелитополя это невозможно», — сказал он в ходе брифинга.

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Федоров отметил, что в городе сейчас находится очень большое количество оккупантов.

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7 сентября бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван заявил, что контрнаступление Украины на Юге разворачивается успешно и если не произойдет неожиданных поворотов, украинские силы уже к октябрю могут деоккупировать Херсон.

В тот же день издание CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины сообщило, что Вооруженные силы Украины планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области, включая Херсон и Новую Каховку, до конца 2022 года.

https://www.youtube.com/watch?v=fx4N_dBXaJc&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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