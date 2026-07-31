— Уже был анонс на сегодняшний вечер о том, как представители гражданского общества Украины проведут время в Киеве. Речь идет о протестном шествии. Оно посвящено тому же событию, за которым мы наблюдали почти весь июль, — увольнению Михаила Федорова с должности министра обороны. Похоже, президент Зеленский не собирается на это реагировать. Похоже, он не намерен возвращать Михаила Федорова. И подтверждением тому стало интервью самого господина Федорова нашим коллегам из «Украинской правды». Как ты думаешь, означает ли это, что президент Украины уверен, будто кризис может разрешиться сам собой?

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— Думаю, что да. Но не столько сама по себе, сколько благодаря части принятых решений и активному игнорированию другой части этих вопросов. Под первой частью подразумеваются снятие [с должности главкома Александра] Сырского и назначение [Михаила] Драпатого, а также неплохие назначения в команду [Евгения] Хмары и первые шаги Драпатого, которые тоже внушают оптимизм. Всё это в совокупности должно дать ответ на ключевой запрос, связанный со всей этой историей с отставкой экс-министра обороны Федорова.

Таким образом, фактически — если говорить языком политтехнологий — в этом сюжете были дракон и рыцарь. Дракон — в лице Сырского, с которым ассоциировались все негативные моменты: как те, к которым он действительно имел отношение, так и те, к которым, возможно, отношения не имел. Тем не менее, он олицетворял весь этот «совок», коллективную косную систему, отсутствие карьерного роста командиров на основе реальных достижений, рост сопротивления мобилизации (в противовес цифровизации армии) и всё прочее. А с другой стороны — Федоров, который ассоциируется, наоборот, с гуманизмом, открытостью, цифровизацией, инновациями. Со всем тем хорошим, к чему он имеет прямое отношение, и даже с тем, к чему отношения не имеет, но чьим олицетворением всё же стал.