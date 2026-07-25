«Денег на обеспечение военных хватит лишь до конца августа». Беседа с нардепом Ивченко о реформах Федорова

Народный депутат от Батькивщины, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал в эфире Radio NV о «шантаже» со стороны экс-министра обороны Михаила Федорова и о его реформах.

— Вадим, как вы ощущаете: преодолен ли политический кризис? Ведь, с одной стороны, президент сделал шаг назад — или навстречу тем людям, которые требовали отставки Александра Сырского. С другой стороны, он отказывается — и это его абсолютное право — назначать Михаила Федорова на должность министра обороны. Я вижу, что активные участники протестов объявили о начале бессрочной акции с сегодняшнего дня и намерены, так сказать, «дожать» президента — если здесь уместно так выразиться. На ваш взгляд или по вашим ощущениям: мы все-таки преодолели этот политический кризис или все только начинается?

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— Во-первых, я выступаю за эффективность власти — любой власти. Эффективность начинается с наличия поддержки. Каждый министр должен, как я уже говорил, сидеть на стуле, у которого есть четыре ножки: поддержка парламента, поддержка президента, собственный авторитет и репутация, а также поддержка отрасли.

В нашем случае ни один президент не смог бы стерпеть, когда против него выводят людей на улицы, когда против него как руководителя команды фактически выступают его же министры или члены команды и так далее.

Внутри команды всегда должен идти негласный переговорный процесс, чтобы доказать: ты можешь быть эффективным, у тебя налажена коммуникация со всеми, есть поддержка, и твои законопроекты будут проходить. Есть все шансы и возможности реализовать это внутри команды.