Favbet Tech, которой отменили бронирование работников, возобновила его: как ответила компания на расследование Громадського (обновлено)

Компания Фавбет Тек возобновила бронирование своих работников несмотря на то, что не имеет такой возможности (Фото: slotsexpert.com)

Украинская ІТ-компания Favbet Tech (Фавбет Тек), которая разрабатывает программное обеспечение для международной букмекерской компании Favbet, забронировала от мобилизации своих работников несмотря на то, что была лишена такой возможности.

Об этом говорится в расследовании hromadske, опубликованном в четверг, 16 октября.

В 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины выдала Favbet лицензию на проведение азартных игр в интернете, залах игровых автоматов и казино. Соответствующую лицензию получила и компания Фавбет Тек. В марте 2022 года она получила статус резидента Дія.City. Такое резидентство дает возможность компаниям получать налоговые льготы, а также может облегчить получение статуса «критически важных». Такие резиденты Дія.City могут бронировать до 50% своих штатных работников.

Поэтому в 2024 году Фавбет Тек забронировала 15 своих работников. На фоне общественного возмущения компания заявила, что «Favbet — это часть украинского кибервойска».

Тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что важно бронировать специалистов технологических и инновационных бизнесов, чтобы компании наполняли бюджет страны. Он отмечал, что это касается специалистов только топ-уровня.

В то же время тогдашний министр экономики Юлия Свириденко заявила, что отменяет приказ о бронировании спорных компаний, чтобы «не раскалывать общество».

«Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решение по каждой компании отдельно… Мы понимаем, что бронирование специалистов — законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время», — писала в мае 2024 года Свириденко.

Однако, по данным hromadske, уже летом сотрудники Фавбет Тек начали снова получать бронь. С июля 2024 до августа 2025 года бронирование от мобилизации получили 20 работников компании.

Как сообщает издание, в 2024 году Фавбет Тек сменила название на Хайлоад Солюшнз, однако продолжает входить в корпоративную группу Favbet. Она также сохранила статус резидента Дія.City, что позволяет ей пользоваться всеми привилегиями.

Обновлено в 18:53

Компания FAVBET Tech в ответ на расследование Громадського официально напомнила, что имеет статус предприятия, критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответствующий статус компания получила согласно требованиям действующего законодательства Украины.

При определении статуса критически важного предприятия FAVBET Tech выполнила все критерии, предусмотренные пунктом 2 постановления Кабинета министров Украины № 76 от 27 января 2023 года, в частности:

сумма уплаченных налогов, сборов, платежей и единого социального взноса превышает эквивалент 1,5 млн евро;

превышает эквивалент 1,5 млн евро; отсутствует задолженность по уплате ЕСВ;

средняя заработная плата работников компании не ниже средней по Киеву;

Киеву; компания является резидентом « Дія Сити »

По итогам 2024 года FAVBET Tech уплатила в государственный и местные бюджеты более 766 млн грн налогов и обязательных платежей, а за девять месяцев 2025 года — более 650 млн грн.

Количество забронированных работников FAVBET Tech не превышает 50% от общего количества военнообязанных, что полностью соответствует требованиям украинского законодательства, отметили в компании.

Там подчеркнули, что осуществляют бронирование сотрудников «исключительно для обеспечения непрерывности операций и выполнения критически важных функций, в том числе поддержки налоговых и социальных платежей»

«Мы работаем открыто и в правовом поле. Бронирование является важным государственным инструментом для поддержки экономики и наполнения бюджета. Наш приоритет сегодня — гарантировать стабильность сервисов, уплату налогов и рабочие места в Украине, одновременно выполняя все нормы законодательства», — отметил CEO Favbet Tech Артем Скрипник.