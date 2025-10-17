Ответ на громкое расследование. Компания Favbet Tech объяснила, почему считает законным бронирование своих работников

Украинская ІТ-компания Favbet Tech ответила на резонансное расследование Громадського , журналисты которого сообщили, что компания возобновила бронирование от мобилизации своих работников несмотря на то, что была лишена такой возможности.

Favbet Tech в ответ на расследование Громадського официально напомнила, что имеет статус предприятия, критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответствующий статус компания получила согласно требованиям действующего законодательства Украины.

При определении статуса критически важного предприятия Favbet Tech выполнила все критерии, предусмотренные пунктом 2 постановления Кабинета министров Украины № 76 от 27 января 2023 года, в частности:

сумма уплаченных налогов, сборов, платежей и единого социального взноса превышает эквивалент 1,5 млн евро;

превышает эквивалент 1,5 млн евро; отсутствует задолженность по уплате ЕСВ;

средняя заработная плата работников компании не ниже средней по Киеву;

Киеву; компания является резидентом « Дія Сіті »

По итогам 2024 года Favbet Tech уплатила в государственный и местные бюджеты более 766 млн грн налогов и обязательных платежей, а за девять месяцев 2025 года — более 650 млн грн.

Количество забронированных работников Favbet Tech не превышает 50% от общего количества военнообязанных, что полностью соответствует требованиям украинского законодательства, отметили в компании.

Там подчеркнули, что осуществляют бронирование сотрудников «исключительно для обеспечения непрерывности операций и выполнения критически важных функций, в том числе поддержки налоговых и социальных платежей»

«Мы работаем открыто и в правовом поле. Бронирование является важным государственным инструментом для поддержки экономики и наполнения бюджета. Наш приоритет сегодня — гарантировать стабильность сервисов, уплату налогов и рабочие места в Украине, одновременно выполняя все нормы законодательства», — отметил CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

16 октября Громадське сообщило, что летом сотрудники FAVBET Tech начали снова получать бронь, хотя летом 2024 года тогдашний министр экономики Юлия Свириденко заявила, что отменяет приказ о бронировании спорных компаний (среди которых и Favbet Tech), чтобы «не раскалывать общество».

С июля 2024 по август 2025 года бронирование от мобилизации получили 20 работников компании, уточнили журналисты Громадського.

Как сообщает Громадське, в 2024 году Favbet Tech сменила название на Хайлоад Солюшнз, однако продолжает входить в корпоративную группу Favbet. Она также сохранила статус резидента Дія.City, что позволяет ей пользоваться всеми привилегиями.

В прошлом году на фоне резонанса вокруг бронирования работников Favbet Tech тогдашний министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что важно бронировать специалистов технологических и инновационных бизнесов, чтобы компании наполняли бюджет страны. Он отмечал, что это касается специалистов только топ-уровня.

Украинская IT-компания Favbet Tech (Фавбет Тек) разрабатывает программное обеспечение для международной букмекерской компании Favbet.