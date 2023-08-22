Döner Маркет заработал в новом семейном формате с функцией DRIVE 22 августа, 08:00 Новости компаний МХП

Сеть заведений вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, которую развивает компания МХП совместно с партнерами, пополнилась новым заведением — DRIVE+семейный формат. В нем можно за минуты взять с собой перекус в авто или сделать остановку для отдыха в дороге. Заработал этот Döner Маркет в Зазимье Киевской области.

Особенность его в том, что это микс форматов. DRIVE — для тех, кто хочет получить свой заказ за несколько минут, не выходя из авто, чтобы потом вкусно и безопасно перекусить в дороге или дома. Семейное заведение — для гостей, которым надо отдохнуть и насладиться любимыми блюдами или же весело провести время с друзьями или детьми. Для этого Döner Маркет оборудован летней террасой с детской площадкой, а меню расширено — кроме классических донеров и шаурмы, есть пицца, бургеры, а также позиции для детей.

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Фото: МХП

«Рынок фастфуда быстро развивается, поэтому вместе с партнерами мы постоянно совершенствуемся, ищем лучшие решения. Новый формат DRIVE+семейное заведение в сети Döner Маркет — это шаг навстречу нашему потребителю в удобстве и комфорте. Здесь есть все, чтобы качественно провести время с семьей: вкусная и безопасная еда для взрослых и детей, детская площадка и аниматор по воскресеньям, терраса для отдыха, удобные посадочные места, парковка. Те же, кто планирует наслаждаться едой дома или в дороге, может забрать заказ на машине. Мы предлагаем людям вкусную и безопасную еду, качественный сервис и выбор удобного варианта для каждого визита», — рассказал Дмитрий Озеран, руководитель управления по работе с франчайзи МХП.

Фото: МХП

МХП как кулинарная компания ежедневно работает, чтобы предложить потребителям максимально широкий ассортимент качественных и вкусных продуктов питания. Развитие Döner Маркетов — одно из направлений этой работы. Компания с партнерами активно открывает новые заведения фастфуда, и по состоянию на август 2023 года их уже более 150 в 20-ти областях Украины. А еще — растет количество форматов.

Фото: МХП

«В 2020-м году Döner Маркеты начинались с моноформатов: продажи из окошка и маленьких кафе. Сейчас сеть представлена в торговых центрах, открываются крупные заведения. Уже существуют Döner Маркет кафе с посадочными местами, корнеры в „Мясомаркетах“, удобные компактные точки продаж, форматы to go в фасадах торговых центров. Есть даже передвижной Döner Truck. Новый формат DRIVE+семейное заведение удовлетворяет две разные потребности потребителя — быстрый перекус и возможность провести время с близкими в комфортном месте», — подчеркивает Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП.

Фото: МХП

Döner Маркет — сеть с понятной шаурмой от «Нашей Рябы». В заведениях сети гости всегда могут попробовать шаурму и донер, которые готовят из качественного мяса «Наша Ряба» и Skott Smeat, а также наггетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда. МХП открывает как собственные заведения сети, так и с партнерами-франчайзи. Независимо от того, открыт магазин компанией или франчайзи, в нем всегда сытно, вкусно, а главное — безопасно.

Справка:

МХП — международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла. По состоянию на август 2023 года, МХП развивает более 1500 торговых точек различного направления. Кроме заведений вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, это сеть магазинов кулинарных идей « Мясомаркет», магазины « Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча» .