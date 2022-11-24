Украинских лекарств в Европе станет больше: «Фармак» строит завод в Испании 24 ноября, 10:04 Новости компаний Фармак

Крупнейший производитель лекарств Украины «Фармак» инвестирует более 20 млн евро в новый завод собственных лекарственных средств в пригороде Барселоны.

Открытие предприятия с полной цепочкой поставок и замкнутым циклом производства и контролем качества планируется в начале 2024 года. Здесь будут выпускать стерильные лекарственные средства в виде растворов, суспензий во флаконах и шприцах. Помимо самого производства, компания планирует открыть в Испании мультифункциональный лабораторный комплекс с R&D-центром.

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Аналогично украинским асептическим цехам «Фармак» в Украине, испанское производство компании будет соответствовать самым высоким европейским стандартам GMP (прим. надлежащая производственная практика) и американским FDA (прим. управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

«Открывать завод в ЕС мы запланировали еще до начала войны. „Фармак“ находится на пути трансформации в международную компанию. Потому мы решили не менять свою стратегию и не ограничивать возможности развития предприятия. Во-первых, это поможет „Фармак“ первой из отечественных компаний интегрироваться в европейский фармацевтический рынок. Во-вторых, мы получим ряд преимуществ, среди которых углубление сотрудничества с европейскими партнерами, более масштабное представление украинского бизнеса на европейском рынке, обмен знаниями с европейскими специалистами в рамках исследовательской лаборатории и импорт передовых практик в Украину», — рассказывает исполнительный директор Фармак Владимир Костюк.

В компании отмечают, что не планируют перемещать производственные мощности со своих украинских заводов, а построят новое производство.

В продуктовом портфеле «Фармак» в настоящее время более 450 наименований лекарственных средств. Среди которых эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные препараты. Кроме обеспечения лекарствами украинского рынка, «Фармак» осуществляет экспорт в более чем 40 стран ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. При этом фокус компании неизменно остается на первоочередном покрытии потребностей украинской системы здравоохранения.

Справка о компании

«Фармак» — лидер фармацевтического рынка Украины*. «Фармак» имеет фармацевтический завод в Киеве и завод по изготовлению активных фармацевтических ингредиентов в Шостке Сумской области.

В продуктовом портфеле компании более 450 лекарственных средств. Среди основных направлений — эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие лекарственные препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. Сегодня продукция «Фармак» представлена более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и т. д.

* по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research