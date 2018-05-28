28 мая 2018, понедельник

Фанаты Черноморца побили главного тренера команды из-за "вылета" из Премьер-лиги - СМИ

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Константин Фролов

Константин Фролов

В воскресенье, 27 мая, одесские фанаты, прибывшие в Полтаву поддержать Черноморец во втором матче плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге-2018/19, избили главного тренера клуба Константина Фролова.

Об этом сообщает Odessa.online.

Черноморец проиграл Ворскле со счетом 0:3 и, соответственно, "вылетел" в первую лигу.

Фролов подошел к трибуне, на которой располагались одесские болельщики, чтобы поблагодарить их за поддержку и, судя по всему, извиниться за то, что команда не выполнила задачу сохранения места в Премьер-лиге. Но болельщики не были настроены на разговор.

"Несколько особо агрессивно настроенных болельщиков решили не тратить время на разговоры и высказали свое негодование серией ударов по голове наставника Черноморца, которому пришлось в срочном порядке покинуть место события. Результат – гематома вокруг левого глаза", - уточняет издание.

Ранее сообщалось, что фанат хорватского клуба попытался ударить судью ломом во время матча.

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