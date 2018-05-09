Фальшивые портреты "дедов" и серпы с молотом. Как в Украине проходят мероприятия к 9 мая

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Шествие
Фото: Информатор

Шествие "безсмертного полка" в Киеве

В среду, 9 мая, в честь Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине прошел ряд мероприятий, не обошлось без провокаций.

По состоянию на 13:00 задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики, относительно 14 человек принимается решение о составлении админпротоколов, сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Так, полиция Киева задержала двух участников массовых мероприятий, которые нарушили закон. Также у двух женщин обнаружили запрещенную символику.

"У одного при поверхностной проверке изъяли штык-нож, другой - пытался пройти на место проведения акции вне фильтрационных рамок. Правоохранители обнаружили также двух женщин с запрещенной символикой. Их доставляют для составления административных материалов", - говорится в сообщении полиции.

Одна из задержанных женщин - мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной, Елена Бережная. 

На женщину составили админпротокол по 173 статье (изготовление и использование запрещенной символики).

Кроме этого, во время конфликта телесные повреждения получил мужчина 1954 года рождения. Молодого человека,  ударившего потерпевшего, доставили в управление полиции. После проведения первоочередной проверки его действиям дадут правовую оценку.

Всего в массовых мероприятиях в Киеве на данный момент приняли участие 2 тыс. человек.

"Серьезных конфликтов не произошло. Задержанные лица все отпущены. В настоящее время одно лицо еще задержано, у которого в рюкзаке обнаружены баллончики. Это вещи не запрещенные, но, учитывая ситуацию, полиция временно изъяла баллончики", - сообщили в полиции.

В Харькове на мероприятие собралось около 15 тыс. человек, сообщает 057.ua.

Издание отмечает, что люди пришли с фотографиями погибших на войне родственников, правда, многие из них были напечатаны в одном стиле и на Мемориале можно было заметить разных людей с одинаковыми фотографиями их "дедов".

"Коммунисты кричали "фашизм не пройдет", "янки гоу хоум" и "слава Советскому союзу". Некоторые пришли в футболках, на которых были запрещенные "колорадские" ленты. Несколько проукраинских активистов сделали мужчине замечание за ленту, но в ответ услышали лишь брань", - говорится в сообщении.

Во Львове на Марсово поле пришел 80-летний мужчина в красной футболке с надписью СССР и изображением серпа с молотом. Львовянина сразу задержали правоохранители и доставили в Лычаковской отдел полиции, передает издание Гал-инфо.

 В Одессе правоохранители задержали двух граждан с лентами, похожими на георгиевские.

"На Аллее славы полицейские обнаружили женщину с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и предоставления объяснений указанную гражданку пригласили в отдел полиции", - сообщили в полиции.

Позже правоохранители обнаружили еще одного гражданина с подобной лентой. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты).

 В Днепре в ходе мероприятий состоялось несколько инцидентов, передает 056.ua.

В частности, к монументу Вечной Славы пришли несколько человек с изображениями орденов советского времени, на которых изображены серп и молот. Сотрудники полиции на этих людей составили акты о назначении штрафа, которые затем отправят в суд.

Всего на 9 мая в Украине запланировано проведение почти 1,5 тысяч массовых мероприятий, в которых примут участие более 355 000 человек.

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