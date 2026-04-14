СБУ установила российских генералов, которые командовали ударом по типографии Фактор-Друк в Харькове

СБУ идентифицировала и сообщила о подозрении российскому командованию, ответственному за удар по предприятию Фактор-Друк (Фото: Руслан Кравченко / Telegram)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российским генералам и вице-адмиралу РФ, которые организовали удар по полиграфическому предприятию Фактор-Друк в Харькове 23 мая 2024 года.

Об этом сообщает СБУ во вторник, 14 апреля.

Тогда россияне целенаправленно ударили по предприятию тремя управляемыми ракетами ЗРК С-300. В результате атаки погибли семь человек, еще девять — получили ранения различной степени тяжести.

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Кроме этого, повреждения получили производственные и складские помещения полиграфического комплекса, а также печатное оборудование.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отметил, что в результате российского обстрела были уничтожены десятки тысяч книг — детские издания, художественная литература, школьные учебники.

Как отметили в СБУ, принял решение об ударе по типографии и отдал непосредственный приказ первый заместитель командующего объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Заместитель начальника штаба по разведке полковник Сергей Монетов включил предприятие в перечень объектов, которые должны быть атакованы. Как отметил Кравченко, Монетов знал, что этот объект является гражданским.

Начальник Центра планирования и координации огневого поражения ОУВ (с)сс РФ вице-адмирал Александр Пешков занимался подготовкой ракетного удара, сообщили в СБУ.

Начальник управления ПВО и ПРО генерал-лейтенант Андрей Цыганов непосредственно отдал приказ на пуск ракет.

Кроме этого, по данным следствия, пуски осуществляли силы специальной тактической группы из состава 568-го зенитного ракетного полка РФ с территории Белгородской области.

В СБУ отметили, что всем четырем заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей). Им грозит пожизненное лишение свободы.

23 мая 2024 года Россия нанесла массированные удары по Харькову и городам Золочев и Люботин Харьковской области. Было известно о по меньшей мере 15 ракетных ударах.

Две ракеты попали в одну из крупнейших типографий полного цикла в Европе — Фактор-печать, принадлежащую группе Фактор, где печатались книги издательства Vivat, а также большинства украинских издательств. Уже через три месяца после ракетной атаки в сентябре 2024 года типография частично начала работу по печати учебников.

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В марте 2025 года типографию Фактор-Друк полностью восстановили.