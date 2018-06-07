07 июня 2018, четверг

Facebook забанил украинского художника за плакаты к ЧМ-2018, напоминающие о преступлениях Кремля

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После многочисленных обращений пользователь Facebook страницу художника все же разблокировали
Фото: Андрея Ермоленко/Facebook

После многочисленных обращений пользователь Facebook страницу художника все же разблокировали

Социальная сеть Facebook забанила украинского художника Андрея Ермоленко за плакаты к Чемпионату мира по футболу 2018 в РФ, напоминающие о преступлениях кремлевского режима.

Их тематика касается, в частности, оккупации Россией чужих территорий, бомбардировок мирных жителей в Сирии, терактов, убийств российских граждан за границей и политических репрессий в самой стране.

По словам Ермоленко, в Facebook ему объяснили такой шаг "нарушением принципов сообщества".

Впрочем, благодаря массовым обращениям пользователей к руководству соцсети по этому поводу страницу художника все же разбанили.

Ранее сообщалось, что в США опубликовали отчет с доказательствами вмешательства России в американские выборы через Facebook.

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