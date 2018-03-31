Facebook-диета. Уйдут ли из соцсети известные украинцы

На фоне громкого скандала, связанного с утечкой личных данных пользователей Facebook, после которого многие на Западе покидают сеть, журнал Новое Время выяснил у соотечественников, не собираются ли они последовать этому примеру.

Ефрем Лукацкий, фоторепортер, финалист Пулитцеровской премии

Меня эта тема давно волнует. Особенно после того, как мне показали мою переписку в личке на Facebook. Так что с утечкой данных из соцсетей я столкнулся уже давно.

Каждый день вижу в соцсетях, как пытаются манипулировать мнением. Это атомная бомба в информационной войне. Негодяи становятся героями, а герои – подонками.

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Никто не застрахован от утечки. Это хуже утечки данных с банковской карты.

Есть примеры, что при приеме на работу в госструктуры России ФСБ имеет информацию о лайках проверяемого. И это является решающим фактором. Не зря ведь Facebook и ФСБ так похоже произносятся.

Руслан Ольховский, директор IT-компании Edgica

Пока не уйду, но приложение со смартфона удалил уже давно.

Соцсети переживают серьезный кризис. И потеря приватных данных – это не единственная проблема. Существуют еще и такие "прелести", как фейки, информационная изоляция, зависимость и так далее.

Полагаю, сама концепция соцсетей должна выйти на новый уровень – "социальная сеть 2.0", который, возможно, устранит многие существующие проблемы и принесет новые. Хотелось бы ошибиться, но приватность в нашем будущем – это роскошь, за которую нужно будет платить.

Эльдар Нагорный, директор по развитию IT-аутсорсинга компании QArea, основатель Школы маркетинга SMS

Специалисты знают, что сбор персональных данных пользователей соцсетей давно балансирует на грани закона.

Если говорить о настоящем скандале, вспомните свежую историю из Австралии, где один из пользователей обнаружил, что Facebook собирает данные о его звонках и SMS, включая их длительность и адресатов. Вот это уже прямое нарушение конституции и всех законов о приватности частной переписки.

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Елена Белозерская, боец Украинской добровольческой армии, блогер

Этот скандал не произвел на меня большого впечатления. Я изначально не верю в возможность любой конфиденциальности в интернете и никогда, даже в личных сообщениях, не веду переписку, обнародование которой привело бы к серьезным неприятностям.

Главная и единственная проблема Facebook – не отсутствие конфиденциальности, а полное отсутствие свободы слова – все эти непрерывные баны за так называемый язык вражды, под который попадают абсолютно невинные слова и выражения.

Ольга Герасимьюк, телеведущая, первая замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Среди моих близких и друзей есть много ярых антагонистов соцсетей. Но я еще не достигла критической точки социопатии

Среди моих близких и друзей есть много ярых антагонистов соцсетей. Я никогда не считала их параноиками, так как подозревала, что они правы. Но я еще не достигла критической точки социопатии. И не знаю, как вернуться из планетарного общения в мир без возможности в один клик узнать, что сейчас происходит на другом конце мира. Ладно, без сообщений о том, чей котик и что подумал, я еще проживу.

Вон Илон Маск удалил свои страницы в Facebook, а он редко ошибается. Наверное, есть жизнь и после Facebook. Но я еще должна подумать, как этот процесс для себя начать.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса

Давно уже размышляю над тем, чтобы уйти из Facebook. Единственное, что меня останавливает, - у меня там много друзей из разных стран мира и не хочется терять с ними контакт. Поэтому я думаю над вариантом сделать свою страницу в Facebook непубличной и закрыть вход для всех не знакомых мне людей. Но для этого нужно почистить список друзей, что требует времени.

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Опять же, если почитать украинский сегмент Facebook, где идет нагнетание ситуации, мол, все не так и все не туда, не исключаю, что и у нас через соцсети уже полным ходом идут манипуляции мнением.

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента

Думаю, для украинцев это пока менее актуальная и болезненная проблема по сравнению с западной аудиторией. Лично я довольно сдержанно и критично отношусь к этой площадке. Facebook скорее для эмоций, чем для серьезных обсуждений. Это площадка для лайков, а не для обмена мыслями. Серьезные тексты в Facebook не читают.

В то же время у нас не произойдет массового бойкота либо отказа от этой соцсети, потому что ей просто нет замены.

У нас не произойдет массового бойкота либо отказа от этой соцсети, потому что ей просто нет замены

Безусловно, использование Facebook в рамках грядущей президентской кампании [в Украине] возможно. Российские спецслужбы и та огромная информационная армия, которая с ними связана, трудится в соцсетях. Они "работали" на американских выборах и на голосовании за Брексит, будут "работать" и на наших выборах.

Тем не менее эффект будет ограничен. Потому что основная масса украинцев все‑таки получает информацию из телевизора, а не из интернета или соцсетей. К тому же часть активной аудитории соцсетей на выборы вообще не ходит. Иными словами, наша партия телевизора намного активнее, чем партия соцсетей.

Зоя Казанжи, советник по коммуникациям, агентство E’COMM

Я отношусь к этому без паники. Вряд ли уйду из соцсетей по этой причине. А если и уйду, то только потому, что они беспощадно жрут мою жизнь.

А вообще, вспоминаю простой совет одного американского специалиста по безопасности: если не хотите, чтобы вас обнаружили, никогда не пользуйтесь компьютером, телефоном, интернетом и платежными картами.

Это было лет десять назад, и тогда это был несомненно дельный, хотя и невыполнимый совет. За развитие технологий надо платить.

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Олег Покальчук, социальный психолог

Я не Илон Маск, и у меня нет маркетинговой необходимости в таких демаршах.

Что касается личных данных. Во-первых, наш сегмент Facebook сведет с ума любого шпиона. Ведь сам формат аккаунта не призывает к правдивости, а мы – творческая нация с потребностью гиперкомпенсации.

Во-вторых, все наши данные уехали в Ростов вместе с предыдущей бандократией. И чем оно им помогло?

Дмитрий Дубилет, руководитель интернет-портала государственных услуг iGov, сооснователь компании Fintech Band

С учетом того, что у меня на Facebook более 100 тыс. подписчиков, то он для меня является важной частью бизнеса.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции

Я объявил свою Facebook-диету еще перед Новым годом, до скандала. По совсем другим причинам, чем "утечка личных данных", которой я совсем не боюсь. Мне кажется, что я и мои данные особенного интереса для потенциальных злоумышленников не представляют.

Мое воздержание связано скорее с усталостью от пустого инфошума. Это своеобразная попытка самоочищения.

Александр Кардаков, бизнесмен

Меня это не пугает. Я же не отказываюсь водить автомобиль только потому, что есть угроза ДТП.

В интернете то же самое. Нужно соблюдать кибергигиену: не публиковать чувствительную для себя информацию, не давать кому попало доступ к своему профилю, аккуратно относиться ко всякого рода "прикольным" тестам, опросам в соцсетях и прочим шпионским приложениям. Научитесь правильно защищаться, и риски утечки информации будут минимальны.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года