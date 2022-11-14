Россияне пожаловались? Facebook блокирует контент НВ с упоминанием полка Азов и перехватом разговора российского военного
Facebook снова блокирует посты за упоминание об Азове (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
Администрация социальной сети Facebook заблокировала публикации со страницы НВ видео освобождения Херсонской области от России бойцами полка Азов и перехвата разговора российского военного, обнародованного СБУ.
Забанены были следующие два видео НВ:
Пост НВ на Facebook выглядел следующим образом:
Объясняя блокировку видео с полком Азов, Facebook отметил, что это якобы упоминание террористической организации, что является неправдой. Раньше за слово «Азов» банили и публикации других СМИ.
На встрече региональных сотрудников компании Meta с украинскими СМИ представители НВ уже отмечали эту проблему и нас заверили, что она не повторится.
Следующий скрин — объяснение Facebook о причине бана обоих постов.
Ранее издание РБК-Украина сообщило, что Администрация социальной сети Facebook ограничила выдачу контента с его страницы после жалобы предположительно российских пользователей на публикацию, в которой упоминался полк Азов.