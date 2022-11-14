Россияне пожаловались? Facebook блокирует контент НВ с упоминанием полка Азов и перехватом разговора российского военного

14 ноября, 18:22
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Facebook снова блокирует посты за упоминание об Азове (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Facebook снова блокирует посты за упоминание об Азове (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Администрация социальной сети Facebook заблокировала публикации со страницы НВ видео освобождения Херсонской области от России бойцами полка Азов и перехвата разговора российского военного, обнародованного СБУ.

Забанены были следующие два видео НВ:

https://www.youtube.com/watch?v=js83aO50L2w
https://www.youtube.com/embed/ToKYcGG_mm4

Пост НВ на Facebook выглядел следующим образом:

НВ
Фото: НВ

Объясняя блокировку видео с полком Азов, Facebook отметил, что это якобы упоминание террористической организации, что является неправдой. Раньше за слово «Азов» банили и публикации других СМИ.

Видео дня

Скрин НВ
Фото: Скрин НВ

На встрече региональных сотрудников компании Meta с украинскими СМИ представители НВ уже отмечали эту проблему и нас заверили, что она не повторится.

Следующий скрин — объяснение Facebook о причине бана обоих постов.

Скрин НВ
Фото: Скрин НВ

Ранее издание РБК-Украина сообщило, что Администрация социальной сети Facebook ограничила выдачу контента с его страницы после жалобы предположительно российских пользователей на публикацию, в которой упоминался полк Азов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Facebook Украина-Россия Служба безопасности Украины (СБУ) Война в Украине Российско-украинская война Полк Азов Meta Война России против Украины

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