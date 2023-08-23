Украина не против получить истребители F/A-18 Hornet из Финляндии, но F-16 в приоритете — Зеленский 23 августа, 18:06 Истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (Фото:LCPL John Mcgarity, USMC/Wikipedia)

В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо относительно возможности рассмотреть поставки самолетов F-18 для нужд Сил обороны.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с финским главой правительства.

Зеленского спросили, как он относится к тому, чтобы ВВС Финляндии предоставили свои истребители F/A-18 Hornet, срок службы которых подходит к концу.

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«Если Финляндии не нужны ее истребители F-18, мы с радостью их примем», — ответил глава украинского государства, но добавил, что для Украины «сейчас приоритетом являются истребители F-16».

Зеленский прояснил, в чем заключается такая необходимость в самолетах для Украины.

«Думаю, все понимают, почему. Потому что Украине в будущем понадобится большое количество истребителей, которые наши партнеры смогут предоставить, и это возможно с этими истребителями (F-16 — ред.)», — резюмировал президент Украины.

Самолет F/A-18 Hornet — что известно

6 июня в СМИ появились сообщения, что Австралия и США обсуждают возможность передачи Украине 41 самолета F/A-18 Hornet, которые заменят на более современные F-35.

По данным издания Politico, «десятки старых, но исправных F-18, вероятно, будут доступны для экспорта», когда Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия перейдут на истребители F-35.

Инфографика: NV

По классификации F/A-18 Hornet одновременно относится к истребителям и штурмовикам. Этот самолет находится на вооружении с 1983 года и имеет боевой радиус около 1000 км.

Самолет может применять широкую номенклатуру вооружений, в частности, неуправляемые ракеты Hydra 70 и Zuni, ракеты воздух-воздух AIM-120, AMRAAM, AIM-9 Sidewinter, ракеты воздух-земля AGM-88, HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon, неуправляемые бомбы Mark-80, CBU-87, а также управляемые бомбы, оборудованные системой JDAM.