Это дешевле, чем F-16. Один HIMARS может за день ударить по врагу в десять раз большим количеством снарядов, чем истребитель — Купер 31 мая, 14:05 Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Содержание западных самолетов F-16 может обойтись Украине очень дорого и не принести соответствующего эффекта, пояснил австрийский военный аналитик.

Получение Украиной истребителей F-16 нецелесообразно из-за их дорогостоящего содержания и возраста, считает австрийский военный аналитик Том Купер.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью NV.



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«Проблема с F-16 [американский многоцелевой истребитель 4-го поколения] заключается в следующем: эксплуатация и поддержание этих самолетов стоят чрезвычайно дорого. Того, что вы получаете за эту огромную сумму денег, потраченных на их эксплуатацию и содержание, слишком мало», — сказал он.



Купер пояснил, что американская реактивная артиллерийская система HIMARS оснащена боеприпасами GLRMS, которые фактически такие же эффективные, как бомбы JDAM истребителей F-16.



«И одна установка HIMARS может доставлять [на головы врагов] в десять раз больше таких боеприпасов в день, чем один самолет F-16», — сказал аналитик.



Кроме того, он предполагает, что Украина получит истребители, которые подошли к финалу своего жизненного цикла. «Вы получаете F-16, обучаете свои экипажи, пилотов и наземный персонал в течение четырех-шести месяцев, чтобы работать с ними, а через шесть месяцев все F-16 рассыпаются, потому что они имеют 40 лет и исчерпали свой ресурс. Вы больше не можете летать на них, это опасно», — пояснил Купер.

Лучшей, по его мнению, была бы ситуация, при которой Украина получила бы такие самолеты, как шведский истребитель 4-го поколения Saab 39 Gripen или американский истребитель-штурмовик F-18 Hornet. А в идеале случае — F-35 Lightning II. Ведь именно он будет наиболее эффективным в борьбе с Россией.



«F-35 — самый новый [малозаметный] истребитель-бомбардировщик Сухопутных войск США, воздушных сил НАТО и воздушных сил Израиля. Ничто меньшее действительно не будет эффективным против России. Почему? Потому что такой самолет действительно может проникнуть сквозь российскую ПВО, летать в спорную воздушную зону, которая защищена российской ПВО, и работать в ней. F-16 этого не сможет сделать. Gripen не сможет сделать это. [Общеевропейский истребитель 4-го поколения] Eurofighter Typhoon тоже не сможет сделать это», — добавил аналитик.

