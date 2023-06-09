Мягкая украинизация F-16. Американские истребители смогут работать с украинских аэродромов при определенных доработках — Игнат

9 июня, 15:41
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F-16 (Фото:AXEL HEIMKEN / Pool via REUTERS)

F-16 (Фото:AXEL HEIMKEN / Pool via REUTERS)

Автор: Наталья Роп

Украинские специалисты подготовят инфраструктуру под западные самолеты, заверил представитель Воздушных сил.

Украине придется подготовить аэродромы и всю инфраструктуру для получения западных истребителей F-16.

Об этом в интервью NV сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он отметил: партнеры уже объявили, что передача F-16 состоится. И в этом Воздушные силы не сомневались, ведь вели постоянные консультации с западными партнерами относительно того, какой именно самолет должен стать в строй, где его взять, на каких основаниях, кто будет предоставлять вооружение, и кто будет обучать украинских специалистов-летчиков и авиационных инженеров.

«Кроме того, должны быть подготовлены для приема этой техники аэродромы и инфраструктура. Есть некоторые моменты, которые надо еще дорешать, но это не является таким критическим вопросом, поскольку F-16 могут работать с наших взлетно-посадочных полос при определенных доработках. Все эти вопросы решаются», — сказал Игнат.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители станут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

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Теги:   Летчики ВВС Украины F-16 Юрий Игнат

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