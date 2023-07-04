Главное — что внутри. Украине могут передать F-16 без части электронного оборудования

4 июля, 07:17
NV Премиум
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Истребитель F-16 взлетает с авиабазы Фолькель в Нидерландах (Фото:Piroschka van de Wouw / REUTERS)

Истребитель F-16 взлетает с авиабазы Фолькель в Нидерландах (Фото:Piroschka van de Wouw / REUTERS)

Автор: Анна Павленко

Когда, сколько и какие именно западные истребители должна получить Украина, чтобы сломить ситуацию на фронте, в интервью NV рассказывает британский экс-разведчик Фрэнк Ледвидж.

Уже этой осенью первые несколько истребителей F-16 с сине-желтыми ронделями (так в авиации называют округлый опознавательный знак на борту военного самолета) пролетят над Киевом. Но даже если их будет 10 или 20, это не создаст ощутимого эффекта — ни для эффективности украинского ПВО, ни для продвижения на фронте, считает Фрэнк Ледвидж, военный аналитик, экс-офицер британской военной разведки и автор книги о воздушных битвах Aerial Warfare: The Battle for the Skies.

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Теги:   Электроника Военная помощь ПВО Истребители Самолеты F-16 Авиационное оборудование

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