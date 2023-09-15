Впервые официально подтверждено. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заверил, что с сентября украинские пилоты начнут подготовку в США 15 сентября, 17:23 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Опытные летчики из Украины будут учиться пилотировать F-16 в Штатах и Дании, а молодые — в Великобритании.

В сентябре на авиабазе в Техасе начнется «языковая» подготовка украинских пилотов и технического персонала к обучению на американских истребителях F-16.



Об этом в интервью NV рассказал Юрий Игнат, спикер Воздушных сил.



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«США уже дали разрешение. Мы этого долго ждали. Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов», — сказал Игнат.



Также Игнат подтвердил, что украинские пилоты с боевым опытом с конца августа проходят обучение на F-16 в Дании.



«Конечно, [учения на F-16] начались, — заявил спикер Воздушных сил, — Ближе ко Дню Независимости выехали и летчики, и наземный персонал».



Он добавил, что обучение не будет ограничиваться только Данией.

«В Британии учатся выпускники молодежи, у них будет более длительная подготовка, они не имеют опыта боевого. А пилоты опытные поехали [в Данию] и уже выполняют ту программу, которую им предложили наши партнеры», — пояснил представитель Воздушных сил.



По его словам, география стран, где будет это обучение проходить, станет только расширяться.



В то же время Игнат отметил, что пилотов будут отправлять на обучение «волнами», потому что часть из них будет продолжать выполнять боевые задачи в Украине.