Впервые официально подтверждено. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заверил, что с сентября украинские пилоты начнут подготовку в США

15 сентября, 17:23
Поделиться:
F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Автор: Наталья Роп

Опытные летчики из Украины будут учиться пилотировать F-16 в Штатах и Дании, а молодые — в Великобритании.

В сентябре на авиабазе в Техасе начнется «языковая» подготовка украинских пилотов и технического персонала к обучению на американских истребителях F-16.

Об этом в интервью NV рассказал Юрий Игнат, спикер Воздушных сил.

Видео дня

«США уже дали разрешение. Мы этого долго ждали. Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов», — сказал Игнат.

Также Игнат подтвердил, что украинские пилоты с боевым опытом с конца августа проходят обучение на F-16 в Дании.

Читайте также:

ЗАЩИТНИКИ НЕБА СТОЛИЦЫ: Пилоты истребителей Дмитрий (слева) и Андрей (рядом) служат в 40-й бригаде тактической авиации, которая с первых минут войны действовала над Киевом и севером страны (Фото:Александр Медведев / NV) Призраки Киева. История нескольких десятков пилотов, которые в первые дни большой войны надежно прикрыли небо столицы — реконструкция NV

«Конечно, [учения на F-16] начались, — заявил спикер Воздушных сил, — Ближе ко Дню Независимости выехали и летчики, и наземный персонал».

Он добавил, что обучение не будет ограничиваться только Данией.

«В Британии учатся выпускники молодежи, у них будет более длительная подготовка, они не имеют опыта боевого. А пилоты опытные поехали [в Данию] и уже выполняют ту программу, которую им предложили наши партнеры», — пояснил представитель Воздушных сил.

По его словам, география стран, где будет это обучение проходить, станет только расширяться.

В то же время Игнат отметил, что пилотов будут отправлять на обучение «волнами», потому что часть из них будет продолжать выполнять боевые задачи в Украине.

Теги:   Летчики ВВС Украины Истребители F-16 Пилоты Юрий Игнат

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X