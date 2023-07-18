Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в августе в Дании — вице-президент Lockheed Martin

18 июля, 17:40
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F-16 (Фото:REUTERS)

F-16 (Фото:REUTERS)

Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.

Об этом сообщил вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли, пишет Defense Romania.

По его словам, учения будут проходить на датской авиабазе Скридструп.

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В свою очередь в Румынии учебный центр будет расположен неподалеку от Фетешти, на авиабазе 86 Борча. Страна предоставит свою инфраструктуру, Нидерланды предоставят самолеты F-16, а Lockheed Martin через своего подрядчика Draken International будет осуществлять обучение пилотов.

Американская компания Draken International приобрела примерно 12 истребителей ВВС Норвегии и уже разместила вакансии о поиске пилотов-инструкторов F-16.

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По словам Рэя Писелли, украинские военные будут учиться в Румынии до конца 2024 года.

Писелли отметил, что сначала, обучение будет состоять из прохождения тестирования и отбора украинских кадров, занятий языком, а затем теоретической и практической подготовки. Главной целью является обеспечение ВВС Украины базовыми навыками и условиями для осуществления полетов и обслуживания истребителей F-16.

Он добавил, что Нидерланды и Дания находятся в авангарде разработки модели обучения. В то же время датские официальные лица уклонились от прямого ответа, подарит ли украинцам истребители F-16.

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«Для начала мы планируем подготовить две команды. Всего есть от 10 до 12 пилотов и, кроме того, вспомогательный персонал для обслуживания самолетов. Будет подготовлено от 30 до 40 техников», — отметили датские военные.

На данный момент неизвестно, сколько нужно времени для переподготовки пилотов с истребителей МиГ на истребители F-16.

«Это зависит от того, какой квалификацией обладают пилоты, как с точки зрения передовых истребителей и их опыта, так и от того, насколько хорошо они владеют английским языком», — подчеркнул главнокомандующий датской армии генерал Флемминг Лентфер.

Лантфер отметил, что также на время пребывания украинских пилотов в Дании влияет их знание английского языка.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Инфографика: NV

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Дания Румыния Истребители F-16 Война России против Украины

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