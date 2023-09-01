Только две цифры. Сколько истребителей F-16 получит Украина, — Данилов 1 сентября, 21:23 NV Премиум F-16 (Фото:REUTERS/Яна Роденбуш)

Вокруг темы западных истребителей и обучения украинских пилотов много неправдивой информации, считает секретарь Совбеза

Секретарь Совбеза Алексей Данилов подтвердил, что Нидерланды предоставят ВСУ 42 самолета F-16. «42 — это 42: сначала четыре, а потом два», — сказал он в интервью NV.

Точное количество этих самолетов, которые должны получить ВСУ от западных партнеров, секретарь СНБО называть не стал. Мол, это будет объявлено только тогда, когда «когда они будут в нашем небе».

Видео дня

Данилов также опроверг данные о том, что при обучении наших пилотов на F-16 всего четыре месяца уйдет на освоение английского языка. «Это не совсем соответствует действительности», — уточнил он.

«Люди, которые едут на обучение, подготовленные, с разным уровнем. Но, поверьте: то, как быстро осваивают наши военные ту или иную технику — это на зависть некоторым странам. Простой пример. Для того, чтобы овладеть Ратгіот, необходимо от 9 до 12 месяцев. Наши военные выполнили свою задачу за два», — сказал Данилов.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздухе и защитить страну.