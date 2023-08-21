Воздушные силы: F-16 и F-15 уже садились на аэродромы в Украине. Глобальной проблемы со «взлетками» нет 21 августа, 09:54 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Западные истребители F-16, на которых украинские пилоты уже начали обучение, садились на аэродром Миргород в Полтавской области. Это было во время обеспечения чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона в понедельник, 21 августа.

«Садились [F-16] на наши „взлетки“ и чувствовали себя там хорошо. Пилоты наши имели возможность даже порулить, брали ручку правления на себя уже в небе в двухместном учебно-боевом самолете. По такому принципу летали и на F-15 в Староконстантинове Хмельницкой области в 2018 году», — рассказал он.

Видео дня

По словам спикера ВС, глобальной проблемы со взлетно-посадочными полосами нет, поскольку в Украине у большинства военных аэродромов они искусственные — сделанные из бетонных плит, между которыми есть «швы, которые нужно заглаживать».

«Если должным образом подготовить те полосы, то в целом никаких проблем там нет. Есть еще проблемы для F-16 с низко расположенным воздухозаборником, который может засасывать посторонние предметы. Это тоже опасно и за этим надо ухаживать[…] Тогда самолеты садились в мирное время — не было обстрелов и ракетных ударов. В нынешних условиях нужна другая логистика и инфраструктура, которая будет защищать самолеты в условиях боевых действий», — сказал Игнат.

Он отметил, что Украина «научилась беречь» свои самолеты, которые ежедневно выполняют задачи, и на таких условиях будут работать и американские истребители.

Обучение украинских пилотов на F-16

19 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16. По его словам, в них также участвует определенное количество инженеров и техников, а о завершении тренировок сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинцы воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции. Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также идут учения.

20 августа во время его визитов Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Инфографика: NV