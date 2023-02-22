Почему Украине нужен именно F-16. Игнат — о плюсах и минусах западных истребителей и о том, что украинцы летали на них еще в 2012 году 22 февраля, 14:18 Эксклюзив NV Многофункциональный американский истребитель F-16 Fighting Falcon стоит на вооружении почти 25 армий мира и считается одним из самых массовых боевых самолетов четвертого поколения (Фото:IPA via Reuters)

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, характеризует новые модели западных истребителей и объясняет, действительно ли F-16 лучше, чем другие

Почти год продолжается дискуссия о предоставлении Украине западных истребителей, среди потенциальных кандидатов — американский F-16 Fighting Falcon, шведский Saab JAS 39 Gripen, паневропейский Eurofighter Typhoon и французский Rafale Dassault, NV расспросил Юрия Игната, спикера Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, какой из этих самолетов лучше.

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— По вашему мнению, какой из современных западных истребителей наиболее оптимальный для Украины и какое минимальное количество таких самолетов нам нужно?

— Летчики мечтают об F-35, но… Это не будет решение какой-то одной страны, а будет коллегиальное решение наших союзников о предоставлении нам авиационной техники. В конце концов, не так важно, какая именно это будет авиационная платформа, как важно, какое именно вооружение будет идти к этому самолету. Поэтому наиболее вероятным кандидатом на эту позицию является многофункциональный истребитель F-16. И причина очень проста — это самый распространенный самолет в мире, выпущено более 4 тыс. единиц, его есть где взять и он прост в эксплуатации. Да, это одномоторный самолет, но на нынешнем этапе он мог бы стать основным боевым самолетом украинских Воздушных Сил. И если так будет, то это станет в некотором роде переходным этапом в перевооружении на авиационную технику западного образца. Ведь сейчас мы эксплуатируем несколько типов боевой авиации, это МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, и в дальнейшем, вероятно, пойдем по пути, что и другие страны-члены НАТО, будем перевооружаться на более современную технику. Поэтому мечта украинских пилотов об F-35 не такая заоблачная.

Что касается количества, то нам нужно западным самолетом заменить весь существующий парк советской авиатехники. Но следует понимать, что это достаточно длительный процесс. Перевооружение может происходить постепенно вместе с переобучением пилотов, инженеров и т. д.

— По вашему мнению, насколько быстро украинские пилоты и авиационные инженеры способны освоить эту технику?