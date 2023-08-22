Три ключевых фактора. Подоляк рассказал, как F-16 изменят развязанную Россией войну 22 августа, 15:35 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Истребители F-16 помогут Украине снизить риски масштабирования войны, минимизировать потери и ускорить ее завершение, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter во вторник, 22 августа.

«Передача Украине истребителей F-16 — это прежде всего о полном понимании странами-донорами (странами Северной Европы) и общей природы войны, и именно этого этапа», — отметил Подоляк.

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По его словам, это решение также означает деэскалацию, существенное снижение рисков масштабирования войны и ускорение ее справедливого окончания.

Подоляк отметил, что также это говорит о минимизации украинских потерь, оптимизации наступательных операций и увеличении эффективности в ликвидации российских оккупантов.

Он добавил, что те страны, которые соглашаются предоставлять Украине авиационную технику, открыто показывают свою заинтересованность в защите международного права, демократии и справедливости.

Однако Подоляк отметил, что это возможно только при полном проигрыше России в войне против Украины.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы такие решения принимали и другие союзники Украины из коалиции.

20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

Зеленский также посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.