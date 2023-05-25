Подоляк назвал новые приоритеты Украины после зеленого света по F-16 25 мая, 20:42 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Cоветник главы Офиса президента Михаила Подоляка назвал основные приоритеты для Украины после создания «коалиции истребителей» для ВСУ.

«Какие основные приоритеты Украины после зеленого света по F-16 — возникает вопрос в последние дни… Приоритеты неизменны», — пишет он в Twitter.

Подоляк уточнил, что теперь приоритетами Украины являются:

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дальнобойные ракеты,

артиллерия и системы РСЗО,

обучение военных,

ремонт техники,

снарядная логистика,

возвращение территорий,

вступление в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к обучению присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.