Подоляк назвал новые приоритеты Украины после зеленого света по F-16

25 мая, 20:42
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Cоветник главы Офиса президента Михаила Подоляка назвал основные приоритеты для Украины после создания «коалиции истребителей» для ВСУ.

«Какие основные приоритеты Украины после зеленого света по F-16 — возникает вопрос в последние дни… Приоритеты неизменны», — пишет он в Twitter.

Подоляк уточнил, что теперь приоритетами Украины являются:

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  • дальнобойные ракеты,
  • артиллерия и системы РСЗО,
  • обучение военных,
  • ремонт техники,
  • снарядная логистика,
  • возвращение территорий,
  • вступление в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

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Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к обучению присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия F-16 Михаил Подоляк

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