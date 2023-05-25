Подоляк назвал новые приоритеты Украины после зеленого света по F-16
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)
Cоветник главы Офиса президента Михаила Подоляка назвал основные приоритеты для Украины после создания «коалиции истребителей» для ВСУ.
«Какие основные приоритеты Украины после зеленого света по F-16 — возникает вопрос в последние дни… Приоритеты неизменны», — пишет он в Twitter.
Подоляк уточнил, что теперь приоритетами Украины являются:
- дальнобойные ракеты,
- артиллерия и системы РСЗО,
- обучение военных,
- ремонт техники,
- снарядная логистика,
- возвращение территорий,
- вступление в НАТО.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.
Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к обучению присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.