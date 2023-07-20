Предоставление Украине истребителей F-16 поможет прекратить российскую блокаду портов — Кулеба

20 июля, 18:23
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Украина сможет остановить российскую блокаду морских портов с помощью истребителей F-16, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба отметил, что цель России заключается не только в том, чтобы нанести вред Украине, но и в обогащении за счет роста цен на продовольствие. Он отметил, что ракетными ударами по портам Россия пытается устранить Украину с рынка как конкурента.

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Глава МИД призвал страны Евросоюза организовать активную работу, чтобы снизить влияние России на украинский экспорт. Он считает, что идеальным сценарием будет прекращение российской морской блокады украинских портов.

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По его словам, это станет возможно тогда, когда Украина получит первые истребители F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути над Украиной.

Кулеба выразил благодарность всем странам ЕС, которые уже активно присоединились к коалиции истребителей. Он также призвал все страны имплементировать все необходимые процедуры.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Инфографика: NV

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

18 июля вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Истребители F-16 Дмитрий Кулеба Война России против Украины Международная коалиция F-16

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