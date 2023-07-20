Предоставление Украине истребителей F-16 поможет прекратить российскую блокаду портов — Кулеба 20 июля, 18:23 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Украина сможет остановить российскую блокаду морских портов с помощью истребителей F-16, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба отметил, что цель России заключается не только в том, чтобы нанести вред Украине, но и в обогащении за счет роста цен на продовольствие. Он отметил, что ракетными ударами по портам Россия пытается устранить Украину с рынка как конкурента.

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Глава МИД призвал страны Евросоюза организовать активную работу, чтобы снизить влияние России на украинский экспорт. Он считает, что идеальным сценарием будет прекращение российской морской блокады украинских портов.



По его словам, это станет возможно тогда, когда Украина получит первые истребители F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути над Украиной.

Кулеба выразил благодарность всем странам ЕС, которые уже активно присоединились к коалиции истребителей. Он также призвал все страны имплементировать все необходимые процедуры.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Инфографика: NV

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

18 июля вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.