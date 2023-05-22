Пентагон не считает, что истребители F-16 «кардинально изменят ситуацию» в войне России против Украины 22 мая, 18:48 Истребители F-16 (Фото:REUTERS / Lukasz Glowala)

Пентагон считает, что передача Украине истребителей F-16 «не изменит кардинально ситуацию» в войне России против Украины и «не изменят баланс коренным образом».

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла.

Кендалл убежден, что передача Украине истребителей F-16 важна в среднесрочной перспективе.

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Он подчеркнул, что предоставление Украине F-16 «создает промежуточные возможности, которых у украинцев пока нет, но не это изменит ситуацию кардинально», ведь «пока авиационная сила не была решающим фактором» в войне. Чиновник также отметил эффективность систем противовоздушной обороны в Украине.

«F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс коренным образом», — добавил чиновник.

Отвечая на вопрос о сроках передачи оружия, он говорит, что многие детали нужно выяснить, чтобы передать Украине F-16 и на это «в лучшем случае уйдет несколько месяцев».

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом.

CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.



Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.