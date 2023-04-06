Самолеты F-16 нужны Украине для защиты от фугасных бомб — Игнат 6 апреля, 19:55 Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Западные истребители F-16 нужны ВСУ для защиты от российской авиации, сбрасывающей модернизированные фугасные авиабомбы вне зоны поражения украинской ПВО.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Спикер рассказал, что россияне израсходовали стратегический запас ракет, поэтому модернизируют фугасные бомбы ФАБ-500, чтобы их можно было наводить на цель по GPS-навигации. Он также подчеркнул, что в Украине есть комплексы, которые бьют максимум на 75 км — это С-300.

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«Таким образом, враг, не залетая в зону ПВО, на расстоянии 50 км от линии боевого столкновения или государственной границы запускает эти бомбы, и они по прифронтовой зоне бьют все больше», — сказал Игнат.

Он добавил, что это новый вызов, который можно частично компенсировать с помощью систем ПВО Patriot и SAMP/T в определенных районах.

«Но самое эффективное — это понятно, F-16, который может применять ракеты на расстоянии до 180 км. И таким образом, если такая авиация у нас появляется, мы сможем отгонять российские самолеты», — сказал Игнат.

Также, по его данным, враг использовал стратегический запас баллистических и крылатых ракет, обстреливая украинскую инфраструктуру. Он уточнил, что всего с сентября по Украине было выпущено более 800 ракет, из которых сбито свыше 700.