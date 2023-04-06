Самолеты F-16 нужны Украине для защиты от фугасных бомб — Игнат
Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)
Западные истребители F-16 нужны ВСУ для защиты от российской авиации, сбрасывающей модернизированные фугасные авиабомбы вне зоны поражения украинской ПВО.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Спикер рассказал, что россияне израсходовали стратегический запас ракет, поэтому модернизируют фугасные бомбы ФАБ-500, чтобы их можно было наводить на цель по GPS-навигации. Он также подчеркнул, что в Украине есть комплексы, которые бьют максимум на 75 км — это С-300.
«Таким образом, враг, не залетая в зону ПВО, на расстоянии 50 км от линии боевого столкновения или государственной границы запускает эти бомбы, и они по прифронтовой зоне бьют все больше», — сказал Игнат.
Он добавил, что это новый вызов, который можно частично компенсировать с помощью систем ПВО Patriot и SAMP/T в определенных районах.
«Но самое эффективное — это понятно, F-16, который может применять ракеты на расстоянии до 180 км. И таким образом, если такая авиация у нас появляется, мы сможем отгонять российские самолеты», — сказал Игнат.
Также, по его данным, враг использовал стратегический запас баллистических и крылатых ракет, обстреливая украинскую инфраструктуру.