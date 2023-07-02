Командующий ВМС ВСУ заявил о необходимости F-16 для проведения операций на море
Неижпапа рассказал о роли авиации в операциях на море в борьбе с войсками РФ (Фото:ВМС ВСУ/Facebook)
Западные истребители F-16 необходимы Украине для проведения операций на море в борьбе с оккупационными войсками РФ.
Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform.
«Война продолжается, и в настоящее время противник имеет преимущество в воздухе в этой части Черного моря. Поэтому те же западные функциональные истребители F-16 нам необходимы не только лишь для удачного проведения операций на суше, но и на море», — пояснил он.
Неижпапа подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ потенциал украинских ВМС значительно вырос. По его словам, это связано с поступлением новых образцов ракетного вооружения от западных партнеров.
Он добавил, что морская авиация с первых дней большой войны РФ против Украины участвует в боевых действиях вместе со всеми Силами обороны. Неижпапа привел в пример работу ударных беспилотников Байрактар.
«Они работали и над сушей Херсонской и Николаевской областей, и над морем. На их счету уничтожение нескольких патрульных катеров типа Раптор и даже вертолет, подведенный нашими авиаторами во время его приземления на острове Змеиный, когда тот пытался доставить туда вражеский десант», — сказал вице-адмирал.
Он также напомнил про вертолетную эскадрилью, предназначенную для поддержки морской пехоты.
Украинские ВМС получили от партнеров вертолеты Sea King, и украинские летчики очень быстро овладели этой техникой.
«В составе ВМС Украины это первые вертолеты не советского производства. Поэтому когда спрашивают, как быстро наши летчики могут овладеть западными образцами, вот вам пример: летчики морской авиации сделали это очень быстро. И я считаю, что и остальные летчики из Воздушных Сил также быстро овладеют летательными аппаратами наших партнеров и в дальнейшем будут их удачно применять», — резюмировал командующий ВМС.
Коалиция истребителей: когда Украина получит F-16
В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просил Киев.
Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.
Великобритания в частности обещала начать обучение уже летом. Foreign Policy писало, что страна подготовит около 20 украинских пилотов. СМИ писали, что Дания может начать обучение в августе. Нидерланды в июне выражали готовность начать обучение через несколько месяцев.
По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.
Также не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.
В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.
Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.
Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.