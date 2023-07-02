Командующий ВМС ВСУ заявил о необходимости F-16 для проведения операций на море 2 июля, 14:33 Неижпапа рассказал о роли авиации в операциях на море в борьбе с войсками РФ (Фото:ВМС ВСУ/Facebook)

Западные истребители F-16 необходимы Украине для проведения операций на море в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform.

«Война продолжается, и в настоящее время противник имеет преимущество в воздухе в этой части Черного моря. Поэтому те же западные функциональные истребители F-16 нам необходимы не только лишь для удачного проведения операций на суше, но и на море», — пояснил он.

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Неижпапа подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ потенциал украинских ВМС значительно вырос. По его словам, это связано с поступлением новых образцов ракетного вооружения от западных партнеров.

Он добавил, что морская авиация с первых дней большой войны РФ против Украины участвует в боевых действиях вместе со всеми Силами обороны. Неижпапа привел в пример работу ударных беспилотников Байрактар.

«Они работали и над сушей Херсонской и Николаевской областей, и над морем. На их счету уничтожение нескольких патрульных катеров типа Раптор и даже вертолет, подведенный нашими авиаторами во время его приземления на острове Змеиный, когда тот пытался доставить туда вражеский десант», — сказал вице-адмирал.

Он также напомнил про вертолетную эскадрилью, предназначенную для поддержки морской пехоты.

Украинские ВМС получили от партнеров вертолеты Sea King, и украинские летчики очень быстро овладели этой техникой.

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«В составе ВМС Украины это первые вертолеты не советского производства. Поэтому когда спрашивают, как быстро наши летчики могут овладеть западными образцами, вот вам пример: летчики морской авиации сделали это очень быстро. И я считаю, что и остальные летчики из Воздушных Сил также быстро овладеют летательными аппаратами наших партнеров и в дальнейшем будут их удачно применять», — резюмировал командующий ВМС.

Коалиция истребителей: когда Украина получит F-16

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

Великобритания в частности обещала начать обучение уже летом. Foreign Policy писало, что страна подготовит около 20 украинских пилотов. СМИ писали, что Дания может начать обучение в августе. Нидерланды в июне выражали готовность начать обучение через несколько месяцев.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.

Также не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.