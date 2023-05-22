Глава МИД Португалии заявил, что вопрос передачи Украине португальских F-16 не обсуждается 22 мая, 20:41 Американские F-16 в небе над Афганистаном (Фото:Air Force Tech. Sgt. Matthew Lotz / defense.gov)

Министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравиньо заявил, что вопрос предоставления Украине португальских F-16 в рамках «коалиции истребителей» в данный момент не обсуждается.

Об этом сообщает издание Diário de Notícias.

Жоао Гомеш сообщил, что Португалии есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16 для обучения украинских пилотов.

Видео дня

Отправку португальских F-16 Украине министр назвал «вопросом, который не обсуждается», добавив, что «у Португалии нет неограниченного количества самолетов».

Инфографика: НВ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом.

CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.