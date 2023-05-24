«Штаты больше не боятся эскалации». Интервью с экспертом Defence Express о F-16 и перспективах украинской авиации 24 мая, 18:38 NV Премиум Истребители F-16 в Польше, 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo)

Иван Киричевский, эксперт Defence Express, рассказал Radio NV, как украинская ПВО помогла в процессе получения F-16 и как российско-украинская война стала «полигоном» для испытания основных передовых военных технологий.

— Давайте начнем с такого комплексного использования западной авиации, что могло бы быть полезным для Украины даже кроме F-16. Вы пишете о различных типах самолетов дальнего радиолокационного обследования или разведки, давайте поговорим об этих машинах. У вас на сайте сказано, что передача таких агрегатов точно не является повышением эскалации. Это интересный аспект, но давайте о деталях.

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— Если совсем упрощенно говорить, эти наши публикации, кажется, дополнительно к флоту F-16, к ним надо было бы добавить еще пару летающих радиолокаторов. Потому что самолет радиолокационного дозора, то, что в российской или советской терминологии обозначается как ДРЛО, в натовской терминологии — AVACS. Но по сути это самолет, который является огромной радиолокационной антенной, оснащенный высокопроизводительной бортовой аппаратурой, позволяющей не только обнаруживать широкий спектр целей на земле и в воздухе, не только их сопровождать, но и передавать данные, целеуказания на те же F-16.