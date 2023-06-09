Особенные летчики для F-16. Какие три качества имеют пилоты, которых Украина будет посылать учиться летать на западных истребителях — Игнат 9 июня, 16:50 F-16 (Фото:AXEL HEIMKEN / Pool via REUTERS)

В Воздушных силах уже отобрали украинских летчиков для полетов на западных истребителях.

Списки пилотов, которые поедут учиться летать на истребителях F-16, уже давно сформированы.

Об этом рассказал в интервью NV представитель Воздушных сил Юрий Игнат.



«Они поедут волнами. Мы не можем сразу всех отправить учиться, потому что летчики ежедневно выполняют десятки боевых задач в небе [в зоне боевых действий]», — сказал он.



Видео дня

По словам представителя ВС, речь идет о «нескольких десятках пилотов, которые могут выехать в первой волне» на обучение.



«Приоритет будут иметь те, кто знает английский язык и имеет перспективу прохождения службы, то есть являются сравнительно молодыми пилотами. Потому что пилот, который будет готовиться на новый тип самолета F-16, возможно, в перспективе [пересядет на] на более новые типы, которые мы будем иметь. Потому что F-16 может стать тем переходным самолетом, скажем, к F-35 [американский малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения]», — сказал Игнат.



Он добавил, что все пилоты, которые будут учиться за рубежом, имеют боевой опыт. «Они принимали участие в боевых действиях. Поэтому это не будут пилоты с нуля, им не нужно учиться летать и воевать, — они уже это умеют. Им нужно переобучиться на новый тип самолета, на современную технику», — пояснил представитель ВС.



К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.



США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители станут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.