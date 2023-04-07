Игнат о тренировках пилотов на F-16: Потребуется меньше времени, чем считалось ранее
Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)
Украинские пилоты смогут овладеть истребителями F-16 быстрее, чем считалось ранее.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.
Он напомнил, что опытные украинские пилоты были выбраны для тестирования в США, чтобы выяснить, насколько быстро они смогут овладеть современными многоцелевыми самолетами, такими как F-16.
«Уже по оценкам первым этого тестирования можно заключить, что потребуется меньше времени, чем ранее было заявлено. Ранее заявлено было о приблизительном сроке полгода», — рассказал он.
По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.