Истребители для Украины. Авиаэксперт объясняет, какой авиапарк и когда получат ВСУ от Нидерландов и Дании 21 августа, 17:16 NV Премиум Президент Украины и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на борту истребителя F-16, 20 августа 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Дмитрий Томенчук, авиаэксперт, объяснил в эфире Radio NV насколько быстро Вооруженные силы Украины могут получить объявленный Нидерландами и Данией авиапарк истребителей F-16 и о каких модификациях идет речь.

— Давайте начнем с тех самолетов, которые обязались или пообещали передать нам власти Нидерландов — 42 F-16. 42 самолета, <...> добавляем еще 19 от Дании. Насколько такое количество: это то, чего достаточно, или это то, чего мало, или это то, что прекрасно и даже больше чем надо? С вашей точки зрения?

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— Относительно количества, то точно известно количество от Дании, поскольку руководство Дании само объявило, что планируют передать 19 истребителей. И даже объявили приблизительные сроки поставки. По оптимистичным данным первые шесть бортов они планируют до Нового года передать. Следующие — уже в течение 2024−2025 годов. Что касается ситуации в Нидерландах, то есть цифра 42, но это максимальное количество, которое у них есть вообще по факту.