Греция будет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16 — Зеленский

21 августа, 20:45
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F-16 (Фото:REUTERS/Яна Роденбуш)

F-16 (Фото:REUTERS/Яна Роденбуш)

В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Греция будет участвовать в обучении украинских пилотов на самолетах F-16.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции.

Глава государства отметил, что обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем.

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«Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, об ударах российских террористов и о наших возможностях в восстановлении безопасности и территориальной целостности нашего государства», — подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что обсудил с Мицотакисом оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение войны России против Украины.

«Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение», — подчеркнул президент Украины.

Инфографика: NV

Ранее Зеленский приехал в Грецию 21 августа — он будет участвовать в саммите Украина — Балканы.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Греция Истребители Самолеты F-16 Владимир Зеленский Война России против Украины

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