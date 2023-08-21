Греция будет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16 — Зеленский 21 августа, 20:45 F-16 (Фото:REUTERS/Яна Роденбуш)

В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Греция будет участвовать в обучении украинских пилотов на самолетах F-16.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции.

Глава государства отметил, что обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем.



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«Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, об ударах российских террористов и о наших возможностях в восстановлении безопасности и территориальной целостности нашего государства», — подчеркнул он.



Зеленский отметил, что обсудил с Мицотакисом оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение войны России против Украины.



«Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение», — подчеркнул президент Украины.

Инфографика: NV

Ранее Зеленский приехал в Грецию 21 августа — он будет участвовать в саммите Украина — Балканы.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.

