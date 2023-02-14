Минобороны Польши — о F-16 для Украины: Позитивное решение будет. Нужно только давить на союзников 14 февраля, 17:15 Мариуш Блащак (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что переговоры о передаче Украине истребителей F-16 могут «принести плоды», но нужно давить на союзников.

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, где состоялась встреча в формате Рамштайн во вторник, 14 февраля, сообщает Interia.

По словам Блащака, сейчас Украине важно получить боеприпасы. Он сослался на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что НАТО нужно нарастить их запасы. Когда министра обороны спросили о F-16 для Украины, он ответил, что здесь не обойтись без давления на другие страны — как это было с ЗРК Patriot и танками Leoprad.

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«Мы отдаем себе отчет, что наш потенциал в этой сфере ограничен. У нас всего 48 самолетов F-16, но у союзников гораздо больше возможностей. Я думаю, что этот разговор также завершится положительными решениями, нужно только давить», — подытожил он.

Ранее FT сообщила, что США допускают передачу или реэкспорт Киеву самолетов, но, по мнению западных союзников, более приоритетными сейчас являются дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

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8 февраля Зеленский посетил Британию, где призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательного решения еще не приняли. С официальным запросом по предоставлению истребителей Киев обратился к Нидерландам.

9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Перед его обращением глава Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.