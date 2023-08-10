F-16 будут у нас в небе, но нужно больше — Зеленский

10 августа, 01:00
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, а также современные истребители, чтобы защитить мирных жителей от ракет российских оккупантов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Президент поблагодарил Германию за дополнительные установки Patriot, но в то же время напомнил, что россияне снова ударили по Запорожью, в результате чего погибли мирные люди.

Видео дня

«Мы ежедневно, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним. Завтра я продолжу эту работу, максимально стараюсь, чтобы дать большую защиту неба. На всю нашу территорию нужно значительно больше систем ПВО, чем есть сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это „значительно больше“ в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад», — сказал Зеленский.

Инфографика: НВ

Он также добавил, что Украина готовит и «больше конкретики» относительно современных истребителей для украинских воинов.

«Не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе», − подытожил Зеленский.

Читайте также:
Нужны месяцы, чтобы Украина начала использовать истребители F-16 после их предоставления — Блинкен
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Военная помощь ПВО Истребители F-16 Война в Украине Владимир Зеленский F-16I Война России против Украины Международная коалиция F-16

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X