F-16 будут у нас в небе, но нужно больше — Зеленский 10 августа, 01:00 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, а также современные истребители, чтобы защитить мирных жителей от ракет российских оккупантов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.



Президент поблагодарил Германию за дополнительные установки Patriot, но в то же время напомнил, что россияне снова ударили по Запорожью, в результате чего погибли мирные люди.

Видео дня

«Мы ежедневно, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним. Завтра я продолжу эту работу, максимально стараюсь, чтобы дать большую защиту неба. На всю нашу территорию нужно значительно больше систем ПВО, чем есть сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это „значительно больше“ в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад», — сказал Зеленский.

Инфографика: НВ

Он также добавил, что Украина готовит и «больше конкретики» относительно современных истребителей для украинских воинов.

«Не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе», − подытожил Зеленский.