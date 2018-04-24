Ежегодно минус $10 млрд. Украина теряет большие деньги от упадка туристической отрасли

Путешествуя, иностранцы тратят ежедневно примерно в десять раз больше, чем украинцы

Ежегодно Украина теряет около 10 млрд долларов от упадка туристической отрасли. Об этом в сюжете Радио НВ рассказала нардеп, председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности Анна Романова. В парламенте зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в закон о туризме, одним из авторов которого является Анна Романова.

По ее словам, основная цель - упорядочить государственную политику в сфере туризма. Акцент необходимо делать на невыездной и внутренний туризм. Она рассказала о ключевых новациях проекта. Закон предусматривает установление ответственности для недобросовестных туроператоров и урегулирование ситуации с категоризацией отелей (то есть назначением звезд).

"Украина должна создать такие условия, чтобы, с одной стороны, украинцы открывали для себя родную страну, имели возможность путешествовать. Для этого надо подтянуть качество туристического продукта и создать инфраструктуру. Такой бизнес идеально подходит для низшего и среднего класса", - рассказала об инициативе нардеп.

В Украине туризм составляет лишь 1,5% ВВП

Начинать надо с внутреннего туризма, а затем привлекать иностранцев, убежден руководитель Центра туристической информации Владимир Царук. Среди украинских городов лидерами туристической отрасли является Киев, Львов, Одесса, Черновцы, Харьков и частично Херсон. Средняя сумма расходов на день внутренних туристов на украинских курортах составляет около 250-300 грн. Иностранцы тратят ежедневно примерно в десять раз больше, чем украинцы, сообщают в Минэкономики. Украина привлекательна для иностранцев и географическим расположением, и ценами, но до сих пор многих настораживает вопрос безопасности, а также уровень сервиса и качество дорожного покрытия, говорит Владимир Царук.

"Нужно увеличивать узнаваемость Украины, рассказывать о аттракции, обращать внимание на ивенты, фестивали, так как именно на такие события хотят приехать иностранцы. Безусловно, не стоит забывать об украинских традициях, гастрономии, что популярно в любой стране", - отмечает Царук.

Во многих странах въездной туризм занимает 10% национального ВВП. И Украина может достичь таких показателей, заявил некогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Но пока мы имеем только полтора процента.

"Туризм влияет на увеличение доходов страны в иностранной валюте и занимает 30% в мировом экспорте услуг", - подчеркнул глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

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По данным Госпогранслужбы, за первое полугодие прошлого года в Украину въехало 6 млн 300 тыс. туристов. И это почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Больше всего иностранных граждан прибыли в Украину из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Израиля. В то же время, до 12, 5 млн возросло количество путешественников из Украины, что на 6% больше, чем в 2016. Украинцы выбирали такие направления, как Турция, Египет, Беларусь, ОАЭ, Израиль и Греция.