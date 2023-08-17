Ежегодные выплаты: стало известно, какой будет помощь детям погибших военных во Львове 17 августа, 11:00 Помощь детям погибших военных во Львове (Фото:Валентин Огиренко/Рейтер)

Во Львове дети, чьи отец или мать погибли на войне, будут получать ежегодную единовременную помощь.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Деньги на обучение и оздоровление

Во Львове дети, чьи отец или мать погибли на войне, будут получать ежегодную единовременную помощь. Размер такой помощи составит 50 тысяч гривен.

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Соответствующую программу планируют утвердить накануне Дня Независимости, на очередной сессии горсовета.

Помощь будут предоставлять ежегодно до совершеннолетия ребенка. Средства можно будет использовать на обучение или оздоровление. Перечислять их будут опекунам.

На сегодня во Львове на такую помощь имеют право 415 детей.

Летнее оздоровление детей: кто сможет получить 14 тысяч гривен

В Украине с 1 июня работает программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами. Программа действует во всех областях Украины.

Рассчитывать на помощь могут:

— семьи с детьми, которые имеют социальный статус;

— дети с инвалидностью;

— дети из многодетных семей в возрасте от 7−18 лет из числа малообеспеченных.

Механизм получения средств на сайте rstmo.ioc.gov.ua.

Если в перечне льготников отсутствуют данные о вашем ребенке, то можно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины для постановки на учет детей для получения статуса «Ребенок из многодетной семьи».