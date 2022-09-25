«У тебя будет красивая смерть». Освобожденный из российского плена британец, воевавший за Украину, рассказал об издевательствах оккупантов 25 сентября, 15:19 Эйден Эслин (крайний справа) и другие британцы, освобожденные из российского плена (Фото:Instagram/cossackgundi/via REUTERS)

Воевавший за Украину британец Эйден Эслин, попавший в плен к российским оккупантов и освобожденный в рамках обмена 21 сентября, впервые рассказал о пережитых за пять месяцев издевательствах.

28-летний Эслин уверен, что его освободили благодаря вмешательству российского олигарха Романа Абрамовича, пишет The Sun.

24 сентября он смог встретится с матерью — 51-летней Анджелой Вуд и невестой из Украины Дианой Оковитой.

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«Я не думал, что выберусь живым», — сказал он в интервью.

В 2018 году Эслин влюбился в украинку и поступил на службу в украинскую морскую пехоту. После начала полномасштабного вторжения РФ он принимал участие в боевых действиях в Мариуполе, где в апреле его батальон был вынужден сдаться в плен после того, как у них закончились продовольствие и боеприпасы.

«Они полистали мой паспорт и быстро поняли, что он не украинский. Солдат спросил по-русски: „Откуда ты?“ Я сказал ему, что я из Великобритании, и он ударил меня кулаком по лицу. Они отделили меня от остальных и начали допрашивать в кузове бронетранспортера. Я подошел к своему командиру и сказал: „Смотрите, меня заберут, они, наверное, убьют меня, мне нужно, чтобы вы сказали моей семье, когда выйдете, если вы выйдете, что я люблю их“», — рассказал Эслин о первых часах в плену.

После этого его отвезли в оккупированную часть Донецкой области, отвели в изолятор с капюшоном на голове. Во время допроса его неоднократно избивали дубинкой, а также угрожали отрезать ухо. Когда он упал на пол, его снова ударили по лбу.

«Офицер курил сигарету и встал передо мной на колени, чтобы спросить: «Ты знаешь, кто я?» Я сказал «нет», и он ответил по-русски: «Я твоя смерть». Он сказал: «Ты видел, что я сделал с тобой?». Он указал на мою спину. Он показал мне свой нож, и я понял, что он ударил меня ножом. Затем он спросил меня: «Ты хочешь быстрой смерти или красивой смерти?». Я ответил по-русски: «Быстрой смерти». Он улыбнулся и сказал: «Нет, у тебя будет красивая смерть… и я позабочусь о том, чтобы это была красивая смерть», — описывает Эслин разговор с оккупантом, когда он находился в плену.

В течение следующих пяти месяцев его держали 24 часа в сутки в камере размером всего 4 на 6 футов (1,2 на 1,8 м), кишащей тараканами и вшами, пишет The Sun. Он не видел солнечного света — ему разрешали только сниматься в пропагандистских роликах и отвечать на звонки из министерства иностранных дел.

Тюремщики Эслина включали на бесконечное проигрывание гимн России и приказали ему встать и спеть его, угрожая избиением. Ему приказали кричать «Слава России», когда открывали решетку его камеры.

В мае его «судили» за «наемничество» и он попытался пообщаться с семьей. Он давал понять, что лжет, потирая нос. Эслина «приговорили» к смертной казни и сказали ему, что его расстреляют.

«В течение всех пяти месяцев в заточении я не мог плакать. Когда я услышал, что мне вынесли смертный приговор, мне хотелось плакать, но я просто не мог. Это был буквально вопрос выживания. Ваша жизнь находится в руках этих людей, и вы делаете то, что они вам говорят, или вы страдаете от последствий. Несмотря на все, через что мы прошли, я знал, что рано или поздно мы увидим свет в конце туннеля и что я вернусь, чтобы увидеть Диану и мою семью», — описал свои переживания британец.

Перед обменом на него снова надели капюшон, вывели из камеры и посадили в грузовик, направлявшийся в аэропорт Ростова-на-Дону в России. Вместе с ним были его товарищи по плену — 59-летний Джон Хардинг, 48-летний Шон Пиннер, 22-летний Дилан Хили и 35-летний Эндрю Хилл.

«Я слышал, как один из солдат сказал „обмен“. Я начал волноваться, но продолжал говорить себе: „Прекрати, прекрати“. Я мог ослышаться. Они сказали: „Вы слышали новости о королеве?“. Я услышал об этом по радио в своей камере несколькими днями ранее, поэтому сказал „да“. Это было довольно эмоционально. Меня посадили в грузовик, велели встать на колени и обмотали запястья и глаза скотчем. Нас поставили в стрессовое положение и связали вместе, чтобы мы не могли двигаться. Я все еще понятия не имел, что происходит, но через несколько часов мы прибыли в аэропорт. Я снял пленку и пытался понять, где я нахожусь. Я смотрю на группу саудовцев, и один из парней говорит: „Это Роман Абрамович?“» — описал Эслин процедуру обмена.

По его словам, Абрамович пожал ему руку, сказав «Хорошо, что ты здесь».

«Менее 48 часов назад я был в одиночной камере, со мной обращались хуже, чем с собакой, а теперь я был в самолете с людьми, которые не хотели причинять мне боль», — сказал британец об освобождении из плена.

9 июня так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину и вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. По данным The Telegraph, Эслин в июне предупреждал родных, что его «приговор» скоро могут привести в исполнение.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.

22 сентября пять британских граждан, которые были освобождены из плена российских оккупантов во время обмена, среди которых быо Эйден Эслин, вернулись в Великобританию.



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