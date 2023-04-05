Силы обороны показали применение высокоточных снарядов Excalibur — видео 5 апреля, 23:37 Уничтожение российского танка снарядом Excalibur (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Facebook видео о применении высокоточных снарядов Excalibur защитниками Украины.

«Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur. Это позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника», — рассказал военнослужащий Владимир, работающий с артиллерийскими расчетами. Он назвал Excalibur «точным инструментом для точечного удара».



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В видео показано уничтожение российского танка Т-72, установки самоходной артиллерии 2С7 Пион и ЗРК С-300 вместе с машиной наведения. Владимир отметил, что вражеские ЗРК — среди приоритетных целей артиллерии, поскольку россияне используют их для террора мирных жителей.

«Постоянное огневое поражение, которое круглосуточно вели наши артиллеристы на Правобережье, привело к потере противником огромного количества техники, в частности, двух комплексов С-300, из которых враг обстреливал Николаев», — также сказал защитник.

Инфографика: NV