Россияне с территории Энергодара выпустили снаряды в сторону Запорожья
Оккупанты открыли огонь в сторону Запорожья (Фото:REUTERS/Alexei Chernyshev)
Глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска открыли огонь в сторону Запорожья с территории оккупированного Энергодара.
По его словам, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня.
«С территории Энергодара залпы РСЗО в направлении Запорожья», — сообщил Евтушенко.
Ранее он также отметил, что с другой стороны Каховского водохранилища фиксируется движение российской военной техники.
С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.
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