Россияне с территории Энергодара выпустили снаряды в сторону Запорожья

24 июля, 23:23
Оккупанты открыли огонь в сторону Запорожья (Фото:REUTERS/Alexei Chernyshev)

Оккупанты открыли огонь в сторону Запорожья (Фото:REUTERS/Alexei Chernyshev)

Глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска открыли огонь в сторону Запорожья с территории оккупированного Энергодара.

По его словам, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня.

«С территории Энергодара залпы РСЗО в направлении Запорожья», — сообщил Евтушенко.

Ранее он также отметил, что с другой стороны Каховского водохранилища фиксируется движение российской военной техники.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.

https://www.youtube.com/watch?v=KpOQS-6KSvI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Запорожье Война в Украине Никополь Энергодар Война России против Украины

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