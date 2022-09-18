Жителей Никополя и ближайших сел призвали провести ночь в укрытии

18 сентября, 00:06
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Последствия обстрелов Никополя (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Последствия обстрелов Никополя (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Глава Никопольского районной областной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя и окрестных сел провести ночь в укрытиях.

«Сегодня снова прошу жителей прибрежных городов, сел и поселков провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен», — заявил Евтушенко.

Он также сообщил, что в результате ночных обстрелов Марганецкой и Мировской территориальных громад и города Никополь повреждены дома, промышленные мощности, линии газо и электроснабжения. Люди не пострадали.

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В ночь на 17 сентября российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии.

Под огонь попали три общины района — Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз — выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов

https://www.youtube.com/watch?v=sifRMFFR34o
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Днепропетровская область Евгений Евтушенко Война в Украине Никополь Война России против Украины

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