После решения УГКЦ. ПЦУ в мае рассмотрит «календарную реформу»
В ПЦУ рассмотрят переход на новый календарь (Фото:Евстратий Заря/Facebook)
Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Заря) заявил, что в мае церковь рассмотрит переход на григорианский календарь.
Рассмотрение этого вопроса будет проходить на Архиерейском соборе.
«В связи с решением УГКЦ по календарю должен напомнить, что Синод ПЦУ уже принял решение, что громады, желающие перейти на новый стиль — могут это сделать по соответствующей процедуре», — сообщил Евстратий Заря.
С 1 сентября Украинская Греко-Католическая церковь в Украине перейдет на григорианский календарь. Там также подчеркнули, что такое решение было принято по многочисленным просьбам верующих, а также после проведения консультаций с духовенством и монашеством церкви.