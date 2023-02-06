После решения УГКЦ. ПЦУ в мае рассмотрит «календарную реформу»

6 февраля, 21:58
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В ПЦУ рассмотрят переход на новый календарь (Фото:Евстратий Заря/Facebook)

В ПЦУ рассмотрят переход на новый календарь (Фото:Евстратий Заря/Facebook)

Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Заря) заявил, что в мае церковь рассмотрит переход на григорианский календарь.

Рассмотрение этого вопроса будет проходить на Архиерейском соборе.

«В связи с решением УГКЦ по календарю должен напомнить, что Синод ПЦУ уже принял решение, что громады, желающие перейти на новый стиль — могут это сделать по соответствующей процедуре», — сообщил Евстратий Заря.

Видео дня

https://www.facebook.com/yevstr/posts/pfbid02iNfEXfSEmv1ExS535nEhZ6Q9EEa4CGreUzG116gfL8jUkNZrXbnekn1YV4UWSpeVl&show_text=true&width=500
Инфографика: NV
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С 1 сентября Украинская Греко-Католическая церковь в Украине перейдет на григорианский календарь. Там также подчеркнули, что такое решение было принято по многочисленным просьбам верующих, а также после проведения консультаций с духовенством и монашеством церкви.

https://www.youtube.com/watch?v=vBHq2_bn56U
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Христианство Евстратий (Зоря) Христиане ПЦУ

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