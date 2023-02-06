После решения УГКЦ. ПЦУ в мае рассмотрит «календарную реформу» 6 февраля, 21:58 В ПЦУ рассмотрят переход на новый календарь (Фото:Евстратий Заря/Facebook)

Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Заря) заявил, что в мае церковь рассмотрит переход на григорианский календарь.



Рассмотрение этого вопроса будет проходить на Архиерейском соборе.

«В связи с решением УГКЦ по календарю должен напомнить, что Синод ПЦУ уже принял решение, что громады, желающие перейти на новый стиль — могут это сделать по соответствующей процедуре», — сообщил Евстратий Заря.

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Инфографика: NV

С 1 сентября Украинская Греко-Католическая церковь в Украине перейдет на григорианский календарь. Там также подчеркнули, что такое решение было принято по многочисленным просьбам верующих, а также после проведения консультаций с духовенством и монашеством церкви.

