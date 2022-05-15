Укрзализныця переименовала поезд на Калуш в Стефания Экспресс
Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)
В Украине поезд 43 Киев — Ивано-Франковск в расписании этого года официально назовут Стефания Экспресс в честь песни группы Kalush Orchestra, принесшей Украине победу в Евровидении-2022.
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Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.
«Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней Стефания. Кстати, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы», – отметил он.
Напомним, 14 мая Украина победила в Евровидении 2022 года. Победу стране принесла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Это третья победа Украины на международном песенном конкурсе.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на конкурсе Евровидение 2022 и подчеркнул, что в следующем году Евровидение будет принимать Украина.
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