После выступления Kalush Orchestra поиск по запросу Азовсталь и Мариуполь выросли в несколько раз
Выступление Kalush Orchestra (Фото:REUTERS/Yara Nardi)
Поиск по запросу Азовсталь и Мариуполь после призыва Kalush Orchestra на Евровидении вырос в несколько раз.
Война России против Украины — главные события 14 мая
Завершив свое выступление, лидер группы Олег Псюк обратился в мир с такими словами: «Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal. Right now! ( Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю. Помогите Азовстали. Прямо сейчас!)»
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.