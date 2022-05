После выступления Kalush Orchestra поиск по запросу Азовсталь и Мариуполь выросли в несколько раз 15 мая, 00:33 Цей матеріал також доступний українською Выступление Kalush Orchestra (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Поиск по запросу Азовсталь и Мариуполь после призыва Kalush Orchestra на Евровидении вырос в несколько раз.

Завершив свое выступление, лидер группы Олег Псюк обратился в мир с такими словами: «Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal. Right now! ( Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю. Помогите Азовстали. Прямо сейчас!)»

