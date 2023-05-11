ЕС не наблюдал значительной контрабанды оружия из Украины во время войны — еврокомиссар 11 мая, 22:25 Илва Йоханссон (Фото:REUTERS/Heiko Becke)

Евросоюз не фиксировал контрабанды оружия из Украины в значительных объемах с начала полномасштабной войны.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает Reuters.

«Я должна сказать, что мы не видели никакой промышленной контрабанды огнестрельного оружия из Украины», — заявила она во время своего визита в Киев.

Видео дня

При этом чиновница отметила, что были зафиксированы отдельные случаи вывоза стрелкового оружия из Украины. В основном частные лица пытались вывезти оружие в качестве трофеев или для личной защиты.

«Такое оружие, конечно, изымается на границе пограничниками», — добавила Йоханссон.

Она отметила, что вопрос контрабанды оружия был одним из главных в списке тем, обсуждавшихся на ее встрече с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.