Евросоюз готов к дипломатическому решению войны РФ против Украины — Боррель

5 октября, 22:12
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Жозеп Боррель (Фото:Yves Herman/Reuters)

Жозеп Боррель (Фото:Yves Herman/Reuters)

Европейский союз готов стремиться к дипломатическому решению войны России против Украины при отдельных обстоятельствах.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге.

Он подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает аннексию украинских территорий и продолжит военную, финансовую и политическую поддержку Украины.

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При этом, по словам Борреля, уже 17 октября Евросоюз может начать миссию по обучению бойцов ВСУ.

«В то же время мы по-прежнему готовы стремиться к дипломатическому решению, если обстоятельства вновь позволят сделать это значимым образом», — заявил Боррель.

5 октября Боррель также сообщил, что Совет ЕС намерен достичь соглашения касательно восьмого пакета санкций против России за ее вторжение в Украину.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Переговоры с Россией Европейский совет Жозеп Боррель Война России против Украины

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