Евросоюз договорился об ограничении цены на российскую нефть в 60 долл/барр — Reuters

2 декабря, 05:27
Поделиться:
ЕС хочет ограничить цену на российскую нефть (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

ЕС хочет ограничить цену на российскую нефть (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Вечером в четверг, 1 декабря, страны Европейского союза договорились о введении предельной цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что цена будет пересматриваться каждые два месяца, чтобы быть ниже рыночной. Решение должно быть одобрено в письменной форме всеми правительствами ЕС.

Видео дня

Также предусмотрен 45-дневный "переходный период" для судов, перевозящих сырую нефть российского происхождения, если она была загружена до 5 декабря и должна быть отгружена в конечном пункте назначения до 19 января 2023 года.

Читайте также:

Эмбарго на российскую нефть должно быть дополнено введением верхнего ценового предела на нее (Фото:energyintel.com) $35 за баррель. Группа Ермака-Макфола определила, какой должна быть предельная цена на российскую нефть

Введение предельного уровня цен также повлияет на доступ РФ к западным услугам по транспортировке и страхованию танкеров. Авторы документа предполагают, что танкеры, застрахованные структурами, входящими в Международную группу клубов взаимного страхования, прекратят транспортировку российской нефти, которую будут пытаться продать выше предельной цены. При этом в октябре 2022 года с помощью подобных танкеров осуществлена транспортировка 75% экспортируемой российской нефти.

Ранее сообщалось, что РФ уже потеряла до 90% своего ключевого рынка нефти.

https://www.youtube.com/watch?v=ii85LYtEaUg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Евросоюз Нефть Санкции против России Цены на нефть

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X