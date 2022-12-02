Евросоюз договорился об ограничении цены на российскую нефть в 60 долл/барр — Reuters 2 декабря, 05:27 ЕС хочет ограничить цену на российскую нефть (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Вечером в четверг, 1 декабря, страны Европейского союза договорились о введении предельной цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что цена будет пересматриваться каждые два месяца, чтобы быть ниже рыночной. Решение должно быть одобрено в письменной форме всеми правительствами ЕС.

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Также предусмотрен 45-дневный "переходный период" для судов, перевозящих сырую нефть российского происхождения, если она была загружена до 5 декабря и должна быть отгружена в конечном пункте назначения до 19 января 2023 года.

Введение предельного уровня цен также повлияет на доступ РФ к западным услугам по транспортировке и страхованию танкеров. Авторы документа предполагают, что танкеры, застрахованные структурами, входящими в Международную группу клубов взаимного страхования, прекратят транспортировку российской нефти, которую будут пытаться продать выше предельной цены. При этом в октябре 2022 года с помощью подобных танкеров осуществлена транспортировка 75% экспортируемой российской нефти.

Ранее сообщалось, что РФ уже потеряла до 90% своего ключевого рынка нефти.